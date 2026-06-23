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Охрану для «Волгоград Арены» ищут за 12 млн рублей

Дирекция стадиона «Волгоград Арена» ищет охрану для безопасности стадиона. Согласно документам аукциона на сайте.

Дирекция стадиона «Волгоград Арена» ищет охрану для безопасности стадиона. Согласно документам аукциона на сайте госзакупок, услуги обойдутся учреждению в 12,1 млн рублей.

Средства на охрану будут выделены как бюджетные, так и внебюджетные. За эту сумму стадион будет находиться под охранной шесть месяцев — с августа 2026 года до конца января 2027 года.

Компания должна иметь действующую лицензию на предоставление услуг по защите жизни и здоровья посетителей, обеспечению порядка на матчах и прочих мероприятиях, а также охране объектов и обеспечению пропускной системы.