В Волгограде ветеринаров заподозрили в обороте нелегальных препаратов

— В период с 2023 по 2024 год фигуранты приобретали у поставщика лекарственное средство для ветеринарного применения и организовали его дальнейшую реализацию. При этом подозреваемым было достоверно известно, что указанный препарат не прошел обязательную процедуру государственной регистрации, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.