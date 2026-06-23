Волгоградская школьница набрала триста баллов за три ЕГЭ

Волгоградская выпускница оформила эффектный хет-трик, набрав триста баллов на трех ЕГЭ.
Ученица волгоградского лицея № 3 Светлана Овечкина покорила экзамены три раза подряд. Без единой помарки девушка справилась с заданиями по русскому языку, а затем — и по математике. Каково же было приятное удивление и педагогов, и самой ученицы, когда заветную сотню она получила и на одном из самых сложных ЕГЭ по физике.
— Света, ты легенда, — уверены в лицее № 3. — Поздравляем с абсолютным триумфом — с этим невероятным хет-триком! Твои достижения — это вдохновение для всех учеников и огромная радость для учителей. Желаем тебе покорения новых вершин, самых амбициозных целей и блестящего будущего!
Отметим, что еще до окончательного подведения всех итогов число «стобалльников» в Волгоградской области перевалило за полусотню. Высшие баллы волгоградские школьники получили как по основным, так и по профильным предметам. Интервью с единственным одиннадцатиклассником, покорившим экзамен по истории, корреспонденты ИА «Высота 102» опубликовали в отдельном материале.
Фото лицея № 3.