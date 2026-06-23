Волгоградская школьница набрала триста баллов за три ЕГЭ

Ученица волгоградского лицея № 3 Светлана Овечкина покорила экзамены три раза подряд. Без единой помарки девушка справилась с заданиями по русскому языку, а затем — и по математике. Каково же было приятное удивление и педагогов, и самой ученицы, когда заветную сотню она получила и на одном из самых сложных ЕГЭ по физике.