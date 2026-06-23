В Волгограде появились чемпионы России по футболу

В решающем матче за титул волжанам противостояла команда Свердловской области. Они с самого начали стали играть «первым номером», захватили инициативу, не забили пару моментов, но потом Иван Фоменко отдал отличную разрезающую передачу на Романа Макеева, который вышел один на один и переиграл вратаря. Затем Лукьянов, подставившись под вратаря, заработал пенальти, который реализовал Макеев. После первого тайма — 2:0.