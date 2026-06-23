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В Волгоградской области объявлена ракетная опасность

23 июня в Волгоградской области МЧС России начало рассылку экстренных предупреждений. В 09:53 в.

23 июня в Волгоградской области МЧС России начало рассылку экстренных предупреждений. В 09:53 в регионе объявлена ракетная опасность. Спасатели рекомендуют волгоградцам и гостям регитона немедленно спустится в ближайшее убежище.

— Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.) Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства. Избегайте открытой местности. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в укрытии до отмены ракетной опасности, — говорится сообщении МЧС России.

Напомним, как ранее сообщала редакция, сразу же после объявления ракетной опасности дежурные районных ЕДДС должны начать обзвон управляющих компаний. Обслуживающие организации обязаны, получив сигнал об угрозе, немедленно направить персонал с ключами для подготовки углубленных помещений для приёма граждан.

Фото сгенерировано ИИ.

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