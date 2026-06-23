В Волгограде финиширует благоустройство ул. Социалистической

Отметим, на ул. Профсоюзной обновление развернулось в центральной парковой территории, находящейся между разными направлениями проезжей части. Однако власти обещают, что благоустройство охватит не только сам сквер, но и пешеходные зоны, прилегающие к многоквартирным домам.