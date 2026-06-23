СФР выплатит пособие беременным волгоградкам без работы

В СФР уточнили, что такое пособие положено и студенткам, обучающимся на очной форме на платной или бесплатной основе. Для это нужно предоставить две справки — о беременности, а также из вуза. Волгоградкам, оказавшимся без работы, но в положении, необходимо в течение 12 месяцев после увольнения зарегистрироваться в центре занятости.