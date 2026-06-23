В регионах России с 23 июня вводят лимит на отпуск топлива физлицам

— На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности. Оперативным штабом региона принято решение: с 23 июня по 30 июня ввести временные лимиты на отпуск бензина для физических лиц — не более 30 литров на одну машину. Эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке.