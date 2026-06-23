Тихие волны, громкие победы: волгоградские спортсменки лучшие на открытой воде

На дистанции 7,5 километра у девушек волгоградский дуэт буквально ворвался в призовую зону. Лали Панкратова финишировала первой с результатом — 1 час 38 минут 48,6 секунды. Буквально на волосок от неё, всего в десяти секундах отставания, следом пришла Таисия Ворожейкина — 1 час 38 минут 58,9 секунды. Две медали, два места на пьедестале — и оба под флагом Волгоградской области. Лишь бронзу в этой напряжённой схватке вырвала Марина Пивоварова из Ростовской области, показав время 1 час 39 минут 1,3 секунды.