Беспилотную опасность сняли в Волгоградской области спустя 8 часов

В Волгоградской области отменили беспилотную опасность, которая действовала в регионе больше 8 часов. Оповещения на мобильные телефоны жителей от МЧС стали поступать с 06:49 мск 23 июня.
Ранее жителям рекомендовали во время угрозы находиться в безопасном месте и не подходить к окнам. Угроза действовала всю ночь и утренние часы. Ограничения на полеты в волгоградском аэропорту не вводились.
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