Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу УФСИН по Волгоградской области Сергея Коновалова повысили в звании

Руководителю управления УФСИН России по Волгоградской области Сергею Коновалову присвоено звание генерала-майора.

Руководителю управления УФСИН России по Волгоградской области Сергею Коновалову присвоено звание генерала-майора внутренней службы. С этим событием главу волгоградского УФСИН поздравило общество «Динамо-Волгоград».

— Сердечно поздравляем Вас с присвоением высокого звания — генерал-майор внутренней службы! Это высокая оценка Вашего профессионализма, опыта и преданности делу, — говорится в сообщении. — Пусть новое звание станет новой главой Вашей биографии, откроет горизонты для реализации самых амбициозных планов и послужит дальнейшему укреплению уголовно-исполнительной системы Волгоградской области.

На официальном сайте УФСИН России по Волгоградской области Сергей Коновалов уже представлен в новом звании.

Напомним, что Сергей Коновалов был назначен на должность начальника УФСИН России по Волгоградской области 29 февраля 2024 года. Тогда он был в звании полковника внутренней службы. Ранее он руководил управлением в Курской области.

Награжден медалями «За доблесть» и «За доблесть в службе», золотой медалью «За вклад в развитие УИС России», серебряной медалью «За вклад в развитие УИС России», медалями «За отличие в службе» I, II, III степени, «70 лет Вооруженных Сил СССР», медалями I и II степени «За воинскую доблесть», «За боевое содружество», «За службу на Кавказе» и др.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!