Гидрометцентр увидел опасность в волгоградской погоде

Желтый уровень погодной опасности сохраняется в Волгоградской области из-за двух атмосферных явлений — грозы и сильного ветра. По данным Гидрометцентра, в волгоградском регионе при грозах порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.
Погода считается потенциально опасной, так как может привести к пожарам и ущербу. Предупреждение действует до 12:00 мск 24 июня.
По данным Волгоградского ЦГМС, в Волгограде сегодня, 23 июня, днем ожидается +28…+30º, по области +26…+31º. Возможны кратковременный дождь, грозы. При грозах прогнозируется ветер порывами 15−20 м/с.
Фото Геннадия Гуляева.
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