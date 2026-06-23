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Волгоградская область запретит продажу алкоголя 27 июня

В День молодежи, 27 июня, в Волгоградской области будет запрещена продажа алкогольной.

В День молодежи, 27 июня, в Волгоградской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Региональный закон предусматривает административную ответственность за розничную продажу в этот день спиртного, в том числе и пивных напитков.

Полки с алкоголем в магазинах будут недоступны для покупателей 24 часа.

Напомним, что «сухой закон» вводится в Волгоградской области несколько раз год. Продажа алкоголя также запрещена в День студента, День защиты детей и День знаний.

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