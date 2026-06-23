Волгоградцев предупредили об угрозе налета украинских БПЛА

Беспилотная опасность объявлена в 22:03 мск 22 июня в Волгоградской области. МЧС распространило оповещение об угрозе, рекомендовав жителям занять безопасное место в квартире или доме и не подходить к окнам.
— Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности, — говорится в сообщении.
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