Мусорные завалы вспыхнули на севере Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло возгорание стихийной свалки. Как сообщили очевидцы произошедшего, пожар разгорелся на ул. Ломоносова.
По словам волгоградцев, свалка на месте возгорания вблизи частных домов уже не первый год терроризирует местных жителей. Неоднократные обращения в районную администрацию результатов по ликвидации свалки не дали.
На место возгорания прибыли сотрудники МЧС.
Видео: Волгоград / t.me.
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