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Никита Чагров продолжает собирать награды

Никита Чагров из волгоградского «Ротора» забрал главную народную награду: по итогам голосования всех.

Никита Чагров из волгоградского «Ротора» забрал главную народную награду: по итогам голосования всех болельщиков он признан лучшим игроком сезона 2025/26. И это не просто титул — это отражение того, как его игра дарила эмоции на каждом стадионе.

34 матча, в которых хладнокровие Чагрова не раз становилось решающим фактором, принесли ему не только сухие цифры в статистике, но и самое ценное — абсолютное доверие трибун. А теперь к этому добавилось и официальное признание: Никита — лучший игрок Первой лиги.

Когда эксперты и болельщики говорят в унисон, сомнений не остаётся: игра Чагрова — это эталон надёжности. Поздравляем!

Александр Веселовский.