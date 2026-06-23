Никита Чагров продолжает собирать награды

34 матча, в которых хладнокровие Чагрова не раз становилось решающим фактором, принесли ему не только сухие цифры в статистике, но и самое ценное — абсолютное доверие трибун. А теперь к этому добавилось и официальное признание: Никита — лучший игрок Первой лиги.