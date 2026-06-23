Волгоградская молодежь оставила послание потомкам

Напомним, в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, в регионе формируется единая воспитательная среда. В 2025 году в Волгоградской области была издана книга «Сталинград. Без срока давности», создание которой было инициировано ветеранским сообществом и поддержано главой региона.