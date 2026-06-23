«Ротор» арендовал полузащитника Михаила Умникова

Михаил Умников — воспитанник академии «Краснодара»: он прошёл все ступени клубной вертикали, от юношеских команд до матчей Российской Премьер‑Лиги. Футболист родился 22 января 2006 года в Перми, его рост — 183 см. Последние два сезона Умников провёл в ульяновской «Волге».