В Волгоградской области 24 территории обновят к 2027 году: рассказываем где

В Дубовке продолжат обновлять городскую набережную в границах ул. Московская и Кирова. В Жирновске благоустроят тротуары по ул. Советская, а в Ленинске — в границах ПМК-40 и дома № 38 по ул. Ленина. Также в 2027 году работы по благоустройству начнутся в Николаевске от ул. Свердлова до детской поликлиники, в Новоаннинском — на пешеходной зоне от пер. М. Горького до пер. Казачки Анны. В Петров Вале обновят пространство по ул. Ленина от дома 84б до перекрестка ул. Ленина и пр. Пионеров, в Палласовке — на площади перед ДК «Строитель», в Суровикино — на пешеходной зоне по Шоссейной улице. Также продолжат работы на набережной в Серафимовиче.