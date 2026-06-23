В Волгограде завершают реконструкцию участка дороги на ул. Ангарской

В Дзержинском районе Волгограда подрядная организация завершает реконструкцию 600-метрового отрезка дорожного полотна на ул. Ангарской. На участке от проезда Бузулукского до шоссе Авиаторов уже ведется утрамбовка щебеночной подушки. Кадры с места дорожных работ показалв пресс-служба администрации города.
Как ранее сообщалось информагентством, до конца лета подрядчику — компании ООО «ДОРСНАБ» из Краснодарского края — предстоит не только капитально отремонтировать существующие полосы, асфальт на которых жил максимум несколько сезонов, но и расширить дорогу. Четырехполосным станет 1,5-километровый участок улицы Ангарской до примыкания к шоссе Авиаторов.
После подготовки основания, состоящего из слоя песка, георешетки и щебня различных фракций, рабочие приступят к укладке асфальтобетона — работы начнутся со следующей недели. Завершить реконструкцию на ул. Ангарской планируется до конца 2026 года.
Напомним, прошлом году на Ангарской специалисты расширили до четырех полос еще два километра дороги, решив проблему с пробками на данном участке.
Видео: администрация Волгограда.