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Андрей Бочаров обсудил взаимодействие с облдумой в преддверии последнего заседания

22 июня в администрации Волгоградской области прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с председателем.

22 июня в администрации Волгоградской области прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с председателем Волгоградской областной Думы Александром Блошкиным, вице-спикером Михаилом Струком, а также руководителем контрольно-счетной палаты Волгоградской области Александром Носовым.

— На совещании были рассмотрены вопросы взаимодействия с депутатским корпусом Волгоградской областной думы, — уточнили в пресс-службе обладмина.

Отметим, мероприятие состоялось в преддверии последнего заседания регионального парламента, после которого депутаты уйдут на перерыв до открытия осенней сессии.

Фото: администрация Волгоградской области.