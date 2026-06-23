В Волгограде фотограф показал замену трамвайной линии на Жилгород

Напомним, контракт на обновление участка путей в границах ул. Космонавтов и ул. Ангарской протяжённостью более 4 км в двухпутном исчислении в апреле 2026 года подписан с компанией «Новые Энергетические Проекты». Организации предстоит не только обновить пути, но и отремонтировать 13 переездов, обустроить 2 остановочных пункта и установить 4 остановочных павильона. Сдача объекта должна проходить в два этапа. В рамках первого обновят участок в границах ул. Космонавтов и кольца на ул. Хорошева протяжённостью 4,4 км. Здесь расположены 4 переезда. Завершить его подрядчик должен до конца 2026 года.