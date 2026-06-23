Под Волгоградом эксперты оценили состояние дуба-патриарха, охраняемого Совфедом

— По результатам проведенного обследования специалисты ботанического сада сделали вывод о том, что состояние дуба на хорошем уровне. Ежегодная опиловка усыхающих ветвей, пломбировка дупел специальным раствором для предотвращения образования грибных тел дали свои результаты. Успешное плодоношение и появление самосева свидетельствуют о зрелости, хорошем здоровье дерева и благоприятных условиях произрастания, — рассказали в облкомприроды.