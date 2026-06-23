В Волгограде полиция разыскивает пытавшегося задавить мужчину мажора на иномарке

Судя по опубликованным кадрам, водитель заранее притормозил рядом с мужчиной, а когда тот решил подойти поближе, чтобы заснять номера, резко сдал назад. Очевидец потерял равновесие и упал на асфальт. Позже волгоградец встал на ноги и через открытое окно поинтересовался, почему автолюбитель совершает опасные манёвры, да ещё и на машине без номеров.