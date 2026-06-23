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В Урюпинске 23 июня простятся с погибшим на СВО рядовым Горелишвили

В Урюпинске Волгоградской области 23 июня состоится прощание с погибшим участником специальной военной.

В Урюпинске Волгоградской области 23 июня состоится прощание с погибшим участником специальной военной операции рядовым Владиславом Горелишвили. Об этом 22 июня сообщили в администрации городского округа.

Владислав родился и вырос в Урюпинске, окончил Среднюю школу № 6 и Жирновский нефтяной техникум. Работал электриком.

Боец заключил контракт и отправился в зону спецоперации защищать интересы России, выполнив свой воинский долг до конца. У него остались отец, жена, сестра и брат.

Прощание состоится в 10:30 в сквере Павших Борцов, после чего его похоронят в хуторе Попов.

Фото: администрация Урюпинска.