Основатель Angel Cakes заявила о закрытии кафе в Волгограде

— Нашему кафе Angel Cakes в Волгограде недавно исполнилось 7 лет. Этот наш невероятный проект, который когда-то вдохнул абсолютно новую жизнь в город, создал очень много вдохновения, новых идей и видения для многих. Это проект, который стал первым и дал мощный толчок нашему проекту и мне как создателю. До сих пор он есть и всегда останется для меня самым важным и судьбоносным к моей жизни и жизни нашей семьи, для меня как творца, как лидера и вдохновителя этого проекта, — написала Тютькова. — Я до глубины души благодарна нашей команде и абсолютно каждому человеку, который внес частичку своей души в создание настоящего Ангела, которым он стал сейчас.