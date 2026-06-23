В Волгоградской области незаметно для горожан прошел сезон мошки

— Вероятно, на численности насекомых в этом году сказались длинный паводок и непогода. В то время, пока Астраханская область проживала этот сезон, как и обычно, — в москитных сетках, Волгоградскую область эта участь практически миновала, — рассуждает волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. — В пятницу мы с коллегами были в Волго-Ахтубинской пойме и с удивлением заметили там только комаров. Мошки же практически не было. А раз ее нет сейчас, то ждать ее нашествия в конце июня или в первых числах июля уже и не стоит.