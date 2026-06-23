В Волгограде начался новый этап обновления котельной 82-го квартала

Отметим, в общей сложности специалистам предстоит заменить почти 200 труб. Эти работы позволят улучшить качество подачи теплового ресурса 30 тысячам жителей Волгограда. Ранее на объекте была реконструирована система водоподготовки. Были заменены теплообменники и фильтры.