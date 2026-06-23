Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде начался новый этап обновления котельной 82-го квартала

В Ворошиловском районе Волгограда специалисты приступили к очередному этапу обновления котельной 82-го квартала. Коммунальщики.

В Ворошиловском районе Волгограда специалисты приступили к очередному этапу обновления котельной 82-го квартала. Коммунальщики меняют экранную часть топочной камеры котла.

— Старая экранная часть котла прослужила порядка 15 лет. За этот срок трубы значительно истончились из-за естественного износа, — рассказал начальник участка теплоснабжения и газового хозяйства № 2 ООО «Концессии теплоснабжения» Олег Синицин.

Отметим, в общей сложности специалистам предстоит заменить почти 200 труб. Эти работы позволят улучшить качество подачи теплового ресурса 30 тысячам жителей Волгограда. Ранее на объекте была реконструирована система водоподготовки. Были заменены теплообменники и фильтры.

Фото: «Концессии теплоснабжения».