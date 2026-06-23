Под Волгоградом родные погибшего в ДТП охранника добились выплат

— Государственный инспектор труда составил заключение, назвав происшествие несчастным случаем на производстве. Работодатель составил и утвердил соответствующие акты, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Однако в отделении Соцфонда России по Краснодарскому краю заявили, что страховым этот случай мог быть признан только тогда, когда сотрудники ехали на стрельбы на ведомственном автомобиле. Исходя из этого, ситуацию отказались признавать страховой.