Волгоградцев поразили цены на малину

Цены на традиционные летние лакомства уже не первый раз заставляют горожан отказаться от покупки. Два года назад килограмм малины стоил от 400 до 450 рублей. Сами продавцы признавались, что из-за случившегося подорожания все больше горожан позволяют себе лишь небольшие стаканчики с ягодой за 100−150 рублей.