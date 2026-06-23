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В Волгограде 5-летний срок грозит школьнику за неудавшуюся кражу шести шоколадок

В Волгограде полицейские возбудили уголовное делопроизводство из-за кражи сладостей. Двое школьников в возрасте 12.

В Волгограде полицейские возбудили уголовное делопроизводство из-за кражи сладостей. Двое школьников в возрасте 12 и 14 лет попытались разжиться в магазине шестью шоколадками. Ребята спрятали плитки и не оплатили их на кассе. Происходящее заметила охранник. Вызванные на место полицейские установили личности преступников.

— Ими оказались двое школьников 12 и 14 лет, которые сознались в содеянном и пояснили, что собирались продать похищенное на рынке, а деньги потратить на личные нужды, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, неудавшаяся кража обернулась для подростков уголовным делом. В отношении 14-летнего школьника возбуждено производство по факту совершения кражи группой лиц по предварительному сговору. Посягательство на шесть шоколадок может грозить несовершеннолетнему наказанием до 5 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102».