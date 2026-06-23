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Бочаров поздравил выпускников с выходом на финишную прямую

Губернатор Волгоградской области сегодня, 22 июня, в ходе оперативного совещания поручил обеспечить безопасность в.

Губернатор Волгоградской области сегодня, 22 июня, в ходе оперативного совещания поручил обеспечить безопасность в период торжественных мероприятий вручения аттестатов. В мероприятиях примут участие свыше 35,5 тысяч выпускников.

Вручение аттестатов в регионе пройдет в конце июня — начале июля.

— Подготовка к проведению торжественных мероприятий проходит в плановом порядке и находится на контроле областного комитета образования, — подчеркнул глава региона.

Также Бочаров отметил, что даны необходимые рекомендации по организации и проведению намеченных мероприятий с учетом требований комплексной безопасности.

— Совместно с главами муниципальных образований обеспечить в торжественной обстановке вручение аттестатов и организованное проведение выпускных вечеров. К подготовке и проведению мероприятий максимально широко привлекать родителей, родительские школьные комитеты, общественность, — поручил губернатор.

Глава Волгоградской области отдельные слова адресовал ребятам.

— Поздравляю наших выпускников с завершением очень важного этапа в своей жизни, — сказал Андрей Бочаров, напомнив, что в текущем году уже 56 стобалльных результатов, при этом двое выпускников получили высшие результаты по двум предметам сразу.

Фото: администрация Волгоградской области.