«Сезон не супер, но и не провальный»: Евгений Дмитриев подвел итоги для «Динамо‑Синары»

— Мы понимали, что с составом, изменённом на 80%, качели в регулярном чемпионате неизбежны. Ближе к весне девочки притёрлись друг к другу и, в частности, выиграли тяжёлую серию у «Звезды», одержав две победы после поражения в первом матче. Характер команды, как и отдельных игроков, вырабатывается не сразу. Одного месяца для этого недостаточно. Ведь некоторые наши новички до прихода в «Динамо-Синару» имели мало игровой практики. Как, например, Татьяна Кириллова в «Астраханочке». Когда же игрок сидит на скамейке запасных, и на него не особенно рассчитывают, он тяжело переживает это в психологическом плане. Благодарен девочкам за концовку сезона, пусть она была и не идеальной. В целом сезон получился не супер, но и не провальный. Нормальный рабочий. Тем более, что мы ввели в состав собственных воспитанниц: Валю Минченко, Ангелину Кириченко, Алёну Алексееву, Кристину Климову, Арину Прокофьеву. И ведь молодёжь неплохо сыграла, хотя у меня были на её счёт опасения.