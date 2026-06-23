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В Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в летние лагеря

В Крыму детские летние лагеря до 1 сентября приостановят прием детей. Такой указ подписал.

В Крыму детские летние лагеря до 1 сентября приостановят прием детей. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

— На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности, — объяснил Сергей Аксенов в своем канале на платформе «Макс».

После очередной атаки беспилотников, во время которой погибли и пострадали люди, глава Крыма еще раз отметил, что безопасность детей должна стоять на первом месте.

— Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, — заключил Сергей Аксенов.

В последние дни республику практически ежедневно атакуют дроны ВСУ. Накануне Сергей Аксенов заявил о временном прекращении отпуска топливо на АЗС. Со вчерашнего дня топливо не продают ни физическим, ни юридическим лицам.

Фото Международного детского центра «Артек»/Vk.com.

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