Губернатор Андрей Бочаров начал совещание с минуты молчания

— Сегодня мы прервемся, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу. Ровно в 12:15 по местному времени по всей стране объявят Минуту молчания, — говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ. — Вспомните. Это наш общий долг — сохранить память о героях Великой Отечественной войны.