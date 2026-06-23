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Опасных охотников на урожай вытравливают из Волгоградской области

В Волгоградской области массово вытравливают вредителей, несущих угрозу будущему урожаю. С насекомыми, лучшим.

В Волгоградской области массово вытравливают вредителей, несущих угрозу будущему урожаю. С насекомыми, лучшим лакомством которых становятся помидоры или другие овощи, борются с помощью феромонных ловушек.

— Массовый мониторинг земель Волгоградской области проводился с 9 апреля по 18 июня, — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. — В теплицах региона было установлено 325 феромонных и цветных клеевых ловушек для борьбы с калифорнийским трипсом, табачной белокрылкой и другими вредителями.

Ловушки для «охотников на урожай» специалисты готовят не только на самих сельхозучастках, но и на складах — там планируется установить 520 «капканов» для капрового жука.

— Такой мониторинг является одним из самых точных методов контроля численности карантинных насекомых — вредителей, — утверждают в пресс-службе ведомства. — Он позволяет в короткие сроки выявлять очаги заражения на больших территориях и не только бороться с ними сейчас, но и предотвращать их распространение в будущем.

Фото Андрея Поручаева.