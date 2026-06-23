Опасных охотников на урожай вытравливают из Волгоградской области

— Такой мониторинг является одним из самых точных методов контроля численности карантинных насекомых — вредителей, — утверждают в пресс-службе ведомства. — Он позволяет в короткие сроки выявлять очаги заражения на больших территориях и не только бороться с ними сейчас, но и предотвращать их распространение в будущем.