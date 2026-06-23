Эксперты в Волгоградской области изучают казачье пение и пляски для реестра наследия

С 19 по 25 июня 2026 года в Волгоградской области проходит фольклорно-этнографическая экспедиция в рамках Года единства народов России. Специалисты Центра русского фольклора ГРДНТ им. Поленова во главе с Дмитрием Морозовым совместно с коллегами из областного центра народного творчества исследуют традиции в Урюпинском, Новоаннинском, Кумылженском, Алексеевском, Серафимовичском районах и Михайловке.