Под Волгоградом прокуратура взыщет ущерб за срыв реконструкции оросительного канала

Контракт подписан с ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» 9 августа 2024 года. Исполнителю предстояло отремонтировать две нитки напорного трубопровода от ГНС № 1 Городищенской оросительной системы. На эти цели из бюджета было выделено 743,8 млн рублей, в том числе 488,1 млн компания получила в виде аванса. Однако, добравшись до денег, организация не спешила выполнять свои обязательства.