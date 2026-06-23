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В 12:15 Сталинград присоединится к всероссийской Минуте молчания

В День памяти и скорби, 22 июня, в России объявят минуту молчания. В 12:15.

В День памяти и скорби, 22 июня, в России объявят минуту молчания. В 12:15 по московскому времени присоединится к ней и Волгоград, на один день ставший по традиции Сталинградом.

— Ровно в этот час 85 лет назад советские люди услышали страшную весть о начале войны. Сегодня мы прервемся, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу. Ровно в 12:15 по местному времени по всей стране объявят Минуту молчания, — говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ.

Россиян в эту минуту призывают остановиться и вспомнить, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне нашим предкам.

— Вспомните. Это наш общий долг — сохранить память о героях Великой Отечественной войны, — цитата.