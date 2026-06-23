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Волгоградцы все чаще выбирают работу курьерами

К началу лета вакансия курьеров стала одним из самых востребованных видов подработки в Волгоградской.

К началу лета вакансия курьеров стала одним из самых востребованных видов подработки в Волгоградской области. Как пояснили специалисты сервиса HeadHunter, доля вакансий курьеров среди всех предложений с частичной занятостью достигла 38%.

В мае текущего года число вакансий для курьеров увеличилось в 3 раза. По данным аналитиков, основную аудиторию курьерских вакансий составляют кандидаты в возрасте от 18 до 45 лет — на них приходится 77% откликов. Средний возраст курьера-партнёра в 2025—2026 годах составляет 27 лет.

Чаще всего данную подработку выбирают мужчины — на них приходится 69% откликов. Доля женщин составила 7% от общего числа действующих курьеров. Спрос на курьеров в Волгоградской области за год вырос в 1,9 раза.

Изображение создано при помощи ИИ.