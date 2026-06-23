Волгоградцы все чаще выбирают работу курьерами

В мае текущего года число вакансий для курьеров увеличилось в 3 раза. По данным аналитиков, основную аудиторию курьерских вакансий составляют кандидаты в возрасте от 18 до 45 лет — на них приходится 77% откликов. Средний возраст курьера-партнёра в 2025—2026 годах составляет 27 лет.