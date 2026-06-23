Волгоградские поисковики нашли 72-летнего дедушку

Волгоградские волонтеры вернули домой 72-летнего пенсионера. История обрела счастливый финал в том числе и благодаря неравнодушию прохожих.
— Все началось с заявки с пометкой «Срочно!» Второго июня пропал 72-летний дедушка, — рассказали волонтеры «Лиза Алерт Волгоград». — Работа началась мгновенно. Пока группа прозвона собирала информацию, группа оперативного оповещения уже делала репосты в социальных сетях, а группа коротких прозвонов начала набирать номера больниц и скорых.
Заходя во дворы и расклеивая ориентировки, поисковики предупреждали местных жителей о пропавшем пожилом мужчине. О нем они сказали и спешащему прохожему, который уже через пять минут набрал указанный номер: «Я вижу дедушку. Он рядом со мной, но я очень спешу… Я вижу свет ваших фонарей», — сказал он.
Короткая пробежка до указанного места, и вот — самый радостный момент любых поисков. Встреча с пропавшим!
— Дедушка очень хотел домой, и, к счастью, нам удалось ему помочь. Эта ночная пробежка стала для нас чем-то большим, чем просто поиском, — не скрывая радостных эмоций, вспоминают волонтеры. — Она еще раз доказала: нет чужих людей. Будь то доброволец поискового отряда или случайный прохожий, который не смог пройти мимо, — в этот момент мы все одно целое. Дедушка дома, в семье. И это самое главное!
Фото «Лиза Алерт Волгоград»/Vk.com.