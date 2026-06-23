Волгоградские поисковики нашли 72-летнего дедушку

— Дедушка очень хотел домой, и, к счастью, нам удалось ему помочь. Эта ночная пробежка стала для нас чем-то большим, чем просто поиском, — не скрывая радостных эмоций, вспоминают волонтеры. — Она еще раз доказала: нет чужих людей. Будь то доброволец поискового отряда или случайный прохожий, который не смог пройти мимо, — в этот момент мы все одно целое. Дедушка дома, в семье. И это самое главное!