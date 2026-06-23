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Волгоградская область вновь оказалась в аутсайдерах рейтинга доходов населения

22 июня Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» подвёл итоги ежегодного анализа регионов по доходам.

22 июня Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» подвёл итоги ежегодного анализа регионов по доходам населения. Волгоградская область в очередной раз оказалась в числе аутсайдеров, заняв лишь 60 место из 85 возможных.

По данным экспертов, доля волгоградцев, проживающих за чертой бедности, составляет 6,7%, а отношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,86.

При этом за год регион всё же несколько улучшил свои позиции, поднявшись на три строчки с 64 строчки. Этому поспособствовало уменьшение количества жителей, находящихся за чертой бедности, на 0,8% и не такое значительное, но всё же увеличение доходов, по крайней мере по данным официальной статистики.

Отметим, в числе субъектов РФ, которые незначительно опередили в национальном рейтинге волгоградцев: Башкортостан, Рязань и Дагестан. Верхние же строчки рейтинга занимают Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Среди абсолютных аутсайдеров, занявших последние строчки: Ингушетия, Тыва и Карачаево-Черкесия.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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