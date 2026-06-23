Волгоградская область вновь оказалась в аутсайдерах рейтинга доходов населения

При этом за год регион всё же несколько улучшил свои позиции, поднявшись на три строчки с 64 строчки. Этому поспособствовало уменьшение количества жителей, находящихся за чертой бедности, на 0,8% и не такое значительное, но всё же увеличение доходов, по крайней мере по данным официальной статистики.