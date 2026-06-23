Волгоградцам разрешат делать МРТ без назначения врача

Называя отмену дополнительной бюрократии безусловным благом, сами врачи, тем не менее, прогнозируют волну гипердиагностики, когда мнительные горожане будут ходить на платное МРТ по любому мало-мальскому поводу. Пациентам напоминают, что МРТ — серьезное обследование, которое проводится для выявления серьезных заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и некоторых внутренних органов.