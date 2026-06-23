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Ростовчане предупреждают о нехватке топлива на АЗС

Жители Ростова-на-Дону предупреждают о нехватке и даже отсутствии топлива на автозаправочных станциях. Как.

Жители Ростова-на-Дону предупреждают о нехватке и даже отсутствии топлива на автозаправочных станциях. Как сообщает Привет-Ростов, в последние дни ситуация на АЗС региона обострилась — на многих заправках топлива нет в наличии, а там, где оно есть, выстраиваются очереди или цена значительно выше.

— Только что вернулся в Ростов, не стал на трассе заправляться. Это было ошибкой. Топлива нет, — цитирует издание одного из жителей Ростова.

Замгубернатора Ростовской области Анна Касьяненко объяснила, что причиной сокращения поставок топлива в соседний с Волгоградской областью регион стали внеплановые остановки и снижение производительности нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов.

— При этом цены на бензин продолжают расти — каждую неделю они увеличиваются на 1−2 рубля, — констатируют ростовские журналисты.