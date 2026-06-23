Ростовчане предупреждают о нехватке топлива на АЗС

Жители Ростова-на-Дону предупреждают о нехватке и даже отсутствии топлива на автозаправочных станциях. Как сообщает Привет-Ростов, в последние дни ситуация на АЗС региона обострилась — на многих заправках топлива нет в наличии, а там, где оно есть, выстраиваются очереди или цена значительно выше.