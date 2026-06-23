Волгоград 22 июня переименовали в Сталинград

— Именно с железнодорожного вокзала для многих начинается знакомство с Волгоградом, формируется первое впечатление о его характере, истории и смыслах. Поэтому нам было важно, чтобы обновлённое пространство не только отвечало современным требованиям комфорта и благоустройства, но и отражало уникальную идентичность города, — пояснили сотрудники «ВЯЗа».