Голевой ураган в пятом туре чемпионата Волгоградской области по футболу

Гонка бомбардиров держит болельщиков в напряжении. Бессменный лидер — Александр Цветков из «Нехаево»: он поразил ворота соперников 18 раз и пока обходится без пенальти. Претендент на второе место Виктор Игнатенко («Водник») записал на свой счёт 12 голов, один из них — с точки. Не отстаёт и Александр Бирюков («Михайловка»): в его активе 9 мячей, в том числе один реализованный пенальти.