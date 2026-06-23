Воронежского экс-полицейского отдали под суд за хранение наркотиков в кабинете

По версии следствия, бывший оперуполномоченный «в бесхозном строении приобрел наркотическое средство в крупном размере», после чего хранил наркотики в кабинете. Кроме того, он не сообщил в дежурную часть о «факте незаконного хранения наркотического средства неустановленными лицами» и сам не пресек это преступление.