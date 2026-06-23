Результаты ЕГЭ 2026 в Волгограде и области: 61 стобалльник и 300-балльница

Результаты ЕГЭ 2026 по физике и обществознанию объявили в Волгограде и области. Три человека сдали физику на 100 баллов, два выпускника получили максимум по обществознанию. Всего в регионе уже 61 стобалльник. Первая трехсотбалльница региона — Светлана Овечкина из лицея № 3 Волгограда. Девушка набрала 300 баллов на ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. А выпускница гимназии № 1 Ульяна Кондратьева набрала 200 баллов по русскому языку и литературе.