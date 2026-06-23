ГАИ опровергла усиление ответственности за использование телефона за рулём

Госавтоинспекция официально опровергла сообщения о том, что с 1 июля ужесточается наказание за нарушения правил дорожного движения. В частности, это касается использования мобильного телефона за рулём и проверки светопропускания стёкол автомобилей.
В ведомстве подчеркнули, что информация о новых правилах, распространяемая в СМИ и соцсетях, не соответствует действительности, передаёт ТАСС. Все изменения в законодательстве о безопасности дорожного движения должны быть официально опубликованы на специализированных государственных порталах.
Административная ответственность за нарушения ПДД регулируется федеральным законодательством. Прежде чем вступить в силу, любые изменения должны пройти процедуру публичного обсуждения и быть размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. После утверждения новые нормы публикуются на официальном интернет-портале правовой информации.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, с 1 октября этого года в России начнут выявлять автомобили без ОСАГО с помощью камер. Также сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект об увеличении максимальной суммы компенсационных выплат по ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.