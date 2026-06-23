Посетители ТРЦ «Планета» смогут бесплатно послушать мировые хиты солистов Красноярского театра оперы и балета

Концерт продолжает серию выступлений, начатую год назад. Первая встреча солистов театра и посетителей «Планеты» состоялась в июне 2025 года. За прошедшие 12 месяцев прошло пять концертов, и каждый собирал полный зал. Выступление на балконе станет первым подобным событием в истории торгового центра. Вход на концерт свободный.