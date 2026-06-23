Посетители ТРЦ «Планета» смогут бесплатно послушать мировые хиты солистов Красноярского театра оперы и балета

28 июня, в воскресенье, в 15:00 на балконе центрального входа ТРЦ «Планета» (ул. 9-го Мая, 77) пройдет концерт «Планета. Опера. Балкон».
В программе примут участие ведущие солисты оперной труппы Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского: Денис Гречишкин, Севастьян Мартынюк, Александр Михалёв, Дарья Рябинко, Виолетта Гришко, Александра Черпакова, Елена Никутина, Дарья Фролова, Кирилл Панкевич и Андрей Колобов.
Зрители услышат арии и дуэты из знаменитых опер: каватину Фигаро из «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини, арию Калафа из «Турандот» Джакомо Пуччини, арию Дон Жуана из одноименной оперы Вольфганга Амадея Моцарта, Цветочный дуэт из «Лакме» Лео Делиба, Хабанеру и Куплеты Эскамильо из «Кармен» Жоржа Бизе, арию Каварадосси из «Тоски» Пуччини и другие известные сочинения. Режиссер — заслуженный работник культуры Красноярского края Марианна Кайдани.
Концерт продолжает серию выступлений, начатую год назад. Первая встреча солистов театра и посетителей «Планеты» состоялась в июне 2025 года. За прошедшие 12 месяцев прошло пять концертов, и каждый собирал полный зал. Выступление на балконе станет первым подобным событием в истории торгового центра. Вход на концерт свободный.